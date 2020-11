Toekomstig vicepresident Kamala Harris heeft via Twitter een video gedeeld waarin te zien is hoe ze Joe Biden feliciteert. „Het is ons gelukt. Het is ons gelukt Joe”, zegt de 56-jarige politica, die zowel de eerste zwarte als de eerste vrouwelijke vicepresident van haar land wordt. „Je wordt de volgende president van de Verenigde Staten.”

Harris staat tijdens het telefoongesprek in een grasveld. Het filmpje is gemaakt door haar echtgenoot Douglas Emhoff, zei een medewerker tegen CNN.