Toekomst regering Armenië onzeker

De bevolking van de Armeense hoofdstad Jerevan legde de stad de afgelopen dagen compleet lam. Auto’s blokkeerden alle belangrijke wegen. Dit was bedoeld om premier Sargsian weg te jagen en zijn tegenstrever Pasjinian in het zadel te helpen.

Nikol Pasjinian staat lijnrecht tegenover de zittende regering van oligarchen. Het volk staat momenteel als één man achter hem.

De opstand leek af te stevenen op een succes voor Pasjinian, toen Sargsian plotseling zijn ontslag indiende. Begin vorige week stemde het parlement echter tegen Pasjinian, de enige kandidaat voor het premierschap. Na aanhoudende protesten de volgende dag besloot het parlement komende dinsdag een nieuwe stemming te houden. Als twee derde van het parlement vóór Pasjinian stemt, is hij de nieuwe premier van Armenië.

Oppositieleider Pasjinian wierp zich de afgelopen weken op als leider van de demonstranten. De krantenmagnaat deinsde in zijn media niet terug voor een kritische benadering van de macht in tijden van toenemend autoritair leiderschap onder Sargsian.

In 2008 liepen demonstraties onder leiding van dezelfde Pasjinian nog uit op rellen en zeker tien doden. Dit jaar verlopen de protesten vredig. Sterker nog, de uitspraak van Sargsian dat Pasjinian niets „geleerd zou hebben van maart 2008” stimuleerde het Armeense volk juist om de straat op te gaan. Die opmerking werd immers gezien als een toegeven dat Sargsian zelf achter de dood van de demonstranten zat. De Armeniërs, woedend vanwege de bedreiging, gingen massaal demonstreren.

Momenteel is onduidelijk hoe de kwestie afloopt. Pasjinian is heel populair onder de Armeense bevolking. Zijn strategie is vreedzaam protest om de oligarchie van de troon te stoten. Maar in de politiek is hij zwak. Hij mist een solide politieke partij en het is onvoorspelbaar hoe het parlement dinsdag stemt.