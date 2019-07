Toekomst migranten Sea-Watch nog onzeker

Drie weken na de redding van een veertigtal migranten door de Duitse organisatie Sea-Watch is nog steeds niet duidelijk waar die naartoe zullen gaan in de EU. „De onderhandelingen daarover zijn nog gaande”, zei een woordvoerder van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Naar verluidt heeft Duitsland toegezegd ongeveer een derde van de migranten op te nemen. Ook Frankrijk, Finland, Portugal en Luxemburg zijn bereid een aandeel te leveren bij hun opvang.

De kapitein van de Sea-Watch 3, Carola Rackete, die tegen de zin van de autoriteiten de haven van Lampedusa binnenliep en aanmeerde, is naar een onbekende plek gebracht. Volgens haar vader blijft ze zeker tot 9 juli in Italië. Dan staat een nieuw verhoor op de agenda. Een deel van de bemanning is naar huis, het andere deel zit nog op het schip. Dat ligt in Licata op Sicilië aan de ketting.

De hulporganisatie Rode Halve Maan meldde donderdag het kapseizen en zinken van een boot met meer dan zeventig migranten voor de Tunesische kust bij Zarzis. Vier overlevenden hebben de kustwacht de plek van het ongeluk gewezen.