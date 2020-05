Het aantal coronadoden in Frankrijk is in een dag tijd toch weer flink toegenomen, met 483. Dat maakte de gezondheidsautoriteit zondag bekend. Daarmee kwam het totaal op 28.108. Zaterdag werden minder dan honderd sterfgevallen door toedoen van het virus gemeld.

Het aantal besmette personen dat in een ziekenhuis ligt, nam wel iets af. Hetzelfde gold voor de groep patiënten die op de intensive care wordt beademd. Dat zijn er nog ruim 2000.