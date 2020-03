Toch weer stijging van aantal besmettingen Lombardije

Het aantal geconstateerde besmettingen in de zwaar door het coronavirus getroffen Italiaanse regio Lombardije is weer flink gestegen met 2500 patiënten in 24 uur. De gouverneur van de regio, Attilio Fontana, zei dat dit „geen goed nieuws” is. Dit is een sterkere stijging dan de afgelopen dagen, aldus Fontana. Woensdag kwamen er circa 1640 gevallen bij.

Lombardije, met de financiële hoofdstad van het land Milaan, geldt als het epicentrum van de verspreiding van het virus in Italië. Het Zuid-Europese land heeft al 74.000 besmettingen en ruim 7500 sterfgevallen geregistreerd. Meer dan 32.000 besmettingsgevallen zijn in Lombardije vastgesteld.