Toch weer meer coronabesmettingen in Duitsland

In Duitsland is het coronavirus de afgelopen 24 uur bij nog eens 15.352 mensen vastgesteld. Dat is een toename van ruim 3000 ten opzichte van het aantal dat maandag werd gemeld. Vorige week werden er meermaals recordaantallen nieuwe besmettingen gemeld.

Volgens het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse equivalent van het RIVM, staat het totaalaantal coronabesmettingen nu op 560.379. Het dodental is met 131 gestegen naar 10.661.

In Duitsland is sinds maandag een gedeeltelijke lockdown van kracht. Zo zijn alle horecazaken dicht, net als kapperszaken, schoonheidssalons, sportscholen en culturele instellingen.