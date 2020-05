Toch weer coronapatiënt in Suriname

PARAMARIBO (ANP).Na ongeveer drie weken geen nieuwe besmetting met het coronavirus in het land te hebben gehad, is er in Suriname toch weer een geval vastgesteld. Dat deelde minister Antoine Elias van Volksgezondheid maandag mee tijdens een persconferentie over de komende verkiezingen. Het totale aantal besmettingen staat nu op elf.

De besmette persoon is een illegale Braziliaan die zaterdag met negen anderen werd opgepakt. De besmette man is geïsoleerd en de anderen zijn in quarantaine gezet, zo meldt het Nationaal Informatie Instituut van de Surinaamse overheid. Het is nog onduidelijk wat dit nieuwe geval betekent voor de organisatie van de verkiezingen.