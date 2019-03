Toch nog IS-enclave in Syrië

Terreurbeweging Islamitische Staat is toch nog niet helemaal verdwenen in Syrië, zoals de Amerikaanse president Donald Trump donderdag beweerde. De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) meldden vrijdag dat IS-strijders zich ophouden in een enclave in de plaats Baghouz en dat ze zich niet hadden overgegeven.

De SFD verwacht een „zwaar gevecht” om de laatste strijders te verslaan. De strijdkrachten wachten met het bestormen van de enclave tot alle burgers daar weg zijn.

Trump zei donderdag dat IS in Syrië nu ook het laatste plekje dat nog werd verdedigd kwijt was en dat de door de VS gesteunde SDF het territorium dat IS-jihadisten ooit bezetten volledig had heroverd. SDF-commandant Mazloum Kobani had eerder op de dag in een videoboodschap laten weten dat de „totale overwinning” op IS binnen een week te verwachten is.