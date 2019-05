Toch nog geen zwarte vrouw op 20 dollarbiljet

De VS zullen voorlopig toch geen biljet van 20 dollar in omloop brengen met de beeltenis van Harriet Tubman, een van de bekendste bestrijders van de slavernij. Minister Steven Mnuchin (Financiën) verklaarde volgens Amerikaanse media dat het ontwerpproces is vertraagd en dat er voor 2028 geen nieuw biljet komt.

De presentatie van het biljet zou volgend jaar samenvallen met de viering van 100 jaar stemrecht voor vrouwen in de VS. Dat gaat nu dus niet door. In 2016 werd bekendgemaakt dat Tubman op het briefje van 20 zou komen. Het huidige bankbiljet heeft de beeltenis van ex-president Andrew Jackson, die naar de achterkant zou verhuizen.

Tubman werd in 1822 geboren als slaaf in de staat Maryland. In 1849 vluchtte Tubman naar Philadelphia, waar zwarte Amerikanen vrij konden zijn. Tubman was uiteindelijk betrokken bij de bevrijding van honderden slaven, voor en tijdens de Amerikaanse burgeroorlog. Na de oorlog zette ze zich ook in voor het vrouwenstemrecht. Tubman overleed in 1913, op 91-jarige leeftijd.

De roep om een vrouw op het Amerikaanse briefgeld klinkt al langer.