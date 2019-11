Toch maskerverbod in Hongkong

De hoogste rechtbank van Hongkong heeft een verbod op het dragen van maskers tijdelijk weer toegestaan. Dat gebeurde op verzoek van de regering in afwachting van een beroep tegen een eerdere uitspraak van het hooggerechtshof dat het verbod tegen de wet was.

De politie mag de komende zeven dagen ingrijpen als bijvoorbeeld demonstranten gezichtsbedekkende kleding dragen, aldus lokale media. Maandag bepaalde het hof nog dat het verbod op maskers tegen de grondwet indruist. China wees dat oordeel van de hand. Peking vindt dat alleen China daarover kan oordelen.

De ban op de maskers was in oktober ingesteld in een poging de protesten in de stad te bedwingen. Wie het verbod schond, riskeerde een maximale celstraf van een jaar. Desondanks bleven demonstranten gezichtsbedekking dragen en negeerden ze het verbod massaal.

Volgens het hooggerechtshof zijn daarvoor 632 mensen gearresteerd.