Toch levenslang voor schietpartij Blackwater

Een rechter in de VS heeft woensdag een oud-medewerker van het paramilitaire beveiligingsbedrijf Blackwater opnieuw veroordeeld tot een levenslange celstraf. Nicolas Slatten zou in 2007 met drie collega’s veertien ongewapende Irakezen hebben doodgeschoten op een plein in Bagdad. In 2014 kreeg Slatten al een levenslange gevangenisstraf opgelegd, maar die werd in 2017 geschrapt. De rechter vond de straf te hoog en wilde de zaak herzien.

De personeelsleden van Blackwater openden het vuur op het Nisur-plein, terwijl ze een Amerikaans konvooi beschermden. Er vielen veertien doden en achttien gewonden. De mannen van Blackwater claimden dat ze in een hinderlaag liepen, maar daar is nooit bewijs voor geleverd. Het incident gebeurde vier jaar nadat het Amerikaanse leger Irak was binnengevallen om het toenmalige regime van dictator Saddam Hoessein omver te werpen.

Slatten bleef zich woensdag opnieuw verzetten tegen zijn straf. Hij noemde het volgens de New York Times een „gerechtelijke dwaling die niet zal standhouden”. De drie anderen werden eerder al veroordeeld tot dertig jaar cel.