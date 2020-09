‘Toch geen vervroegde verkiezingen in Japan in dit jaar’

De Japanse premier Yoshihide Suga schrijft dit jaar waarschijnlijk toch geen vervroegde verkiezingen uit, zoals hij eerder had geopperd, meldt de Japanse krant Yomiuri Shimbun. Die overweging houdt verband met de wens van de nieuwe premier om de corona-uitbraak in Japan in te dammen, stellen regeringsbronnen en partijgenoten van Suga.

Voordat hij de om gezondheidsredenen opgestapte premier Shinzo Abe opvolgde, had Suga vervroegde verkiezingen geopperd in het geval dat hij eerste minister zou worden. Op die manier zou hij een duidelijk mandaat van de Japanse kiezers kunnen krijgen en zijn greep op de macht kunnen verstevigen.

De opiniepeilingen laten vooralsnog een grote steun voor Suga zien sinds hij twee weken geleden tot premier is benoemd. De hoge populariteitscijfers voedden verdere speculatie over vervroegde verkiezingen.

„Er liggen serieuze problemen voor ons momenteel”, zei bovendien een hoge bestuurder van de regeringspartij LDP in de zakenkrant Nikkei. „De premier heeft de juiste beslissing gemaakt om zich te richten op het oplossen van die problemen.” Daarmee maakte de partijbestuurder verder korte metten met speculaties over vervroegde verkiezingen.