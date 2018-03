Toch geen radioactief materiaal in Ankara

De stof die de Turkse politie in de hoofdstad Ankara in beslag nam blijkt toch geen radioactief materiaal te zijn. Het gaat om een chemische verbinding die geen radioactiviteit uitstraalt, concludeerde de Turkse organisatie voor kernenergie TAEK.

De politie dacht bijna anderhalve kilo van het radioactieve element californium-252 in beslag te hebben genomen. Er werden vier personen gearresteerd die het ‘nucleaire materiaal’ wilden verkopen voor 70 miljoen dollar. TAEK constateerde echter dat het om een onschuldiger verbinding gaat

Californium werd in de jaren vijftig voor het eerst synthetisch gemaakt in de Verenigde Staten. Tegenwoordig wordt het ook geproduceerd in Rusland. Het wordt onder meer gebruikt voor het op gang brengen van kernreactoren.