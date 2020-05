Toch geen Poetin-mozaïek in Russische kerk na bezwaren president

Een gepland mozaïek van de Russische president Vladimir Poetin in een nieuwe kathedraal bij Moskou komt er niet. De plaatsing van Poetins beeltenis is door een kunstraad tegengehouden na bezwaren van niemand minder dan de president zelf.

Het mozaïek, waarop de annexatie van de Krim in 2014 wordt verheerlijkt, ligt al klaar in een atelier, liet de leiding van de kerk weten aan persbureau Interfax. Het is nog onduidelijk of het mozaïek met Poetin en defensieminister Sergei Sjoigoe ergens anders te zien zal zijn.

Toen Poetin van het mozaïek vernam, zou hij volgens zijn woordvoerder hebben gegrijnsd en hebben gezegd: "ooit zullen dankbare toekomstige generaties onze verrichtingen waarderen, maar hiervoor is het nu nog te vroeg". Ook critici van Poetin zagen het kunstwerk niet zitten. Zij zien er persoonsverheerlijking in.

De kathedraal in Kubinka, ongeveer 70 kilometer ten westen van de Russische hoofdstad, had deze maand geopend moeten worden ter ere van de 75-jarige overwinning van de Sovjet-Unie op nazi-Duitsland in de Grote Vaderlandse Oorlog, zoals de Russen de Tweede Wereldoorlog aanduiden. Door de uitbraak van het coronavirus in Rusland kan de opening voorlopig niet doorgaan. Het gaat om een zogenoemde militaire kathedraal, een lange traditie in het Russisch-orthodoxe geloof, tevens staatsgodsdienst.

Een nieuwe openingsdatum komt er volgens staatspersbureau TASS pas als de verspreiding van het virus onder controle is gebracht. Ook de grote militaire parade op het Rode Plein is als gevolg van de virusuitbraak verschoven.

De nieuwe militaire kerk kost naar verluidt meer dan 6 miljard roebel (ongeveer 75 miljoen euro). Poetin legde de eerste steen. Volgens Poetins woordvoerder heeft de president enkele iconen voor de kerk uit eigen zak betaald.