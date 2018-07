Toch geen immuniteit voor Grace Mugabe

De voormalige Zimbabwaanse first lady Grace Mugabe kan toch worden vervolgd voor een mishandelingszaak in Zuid-Afrika. De autoriteiten in dat land oordeelden vorig jaar dat de echtgenote van Robert Mugabe diplomatieke onschendbaarheid genoot, maar volgens een gerechtshof was dat besluit ongrondwettig.

Een jonge vrouw had Grace Mugabe beschuldigd van mishandeling in Johannesburg. Model Gabriella Engels zei dat de toenmalige presidentsvrouw haar in een hotelkamer begon te slaan met een elektrische kabel. Mugabe was op dat moment kennelijk op zoek naar haar zoons, die niet in de ruimte waren. „Ze bleef maar gillen. Wilde weten waar haar zoon was”, zei Engels in een interview.

Grace Mugabe bevindt zich momenteel in Zimbabwe. Ze verliet Zuid-Afrika nadat haar immuniteit was toegekend. Engels besloot dat besluit voor de rechter aan te vechten en kreeg gelijk. De actiegroep AfriForum, die het model vertegenwoordigt, eist nu dat de Zuid-Afrikaanse justitie probeert de voormalige presidentsvrouw uitgeleverd te krijgen.

Het Openbaar Ministerie liet weten dat de zaak nog in handen van de politie is. Grace Mugabe heeft ontkend dat ze zich schuldig maakte aan mishandeling. Ze zei zelf te zijn aangevallen door het model. AfriForum noemde die beschuldiging een leugen. De organisatie had betoogd dat Mugabe niet in aanmerking kwam voor immuniteit omdat het incident plaatsvond tijdens een privébezoek aan het land.