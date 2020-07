Toch EU-gezant voor godsdienstvrijheid

Er komt toch een gezant godsdienstvrijheid van de EU. Dat maakte Eurocommissaris Margaritis Schinas woensdagmiddag bekend. Wie de positie gaat vervullen is nog niet duidelijk.

Toen de nieuwe Europese Commissie onder voorzitterschap van Ursula von der Leyen op 1 december 2019 van start ging, viel op dat de post niet was ingevuld. Van diverse kanten is er vervolgens sterk op aangedrongen de post toch in te vullen.

Van mei 2016 tot december 2019 vervulde de Slowaakse politicus Jan Figel deze functie.

Schinas benadrukte woensdagmiddag in een tweet dat de aanstaande benoeming de betrokkenheid van de Commissie onderstreept bij het recht op alle soort van geloof, in de hele wereld.



De Tweede Kamer drong er vorige week bij het kabinet op aan zich hard te maken voor de komst van een nieuwe speciale EU-gezant voor godsdienstvrijheid. Een motie hierover van CDA en ChristenUnie kreeg brede steun. Eerder gaf minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken al aan zich daar hard voor te willen maken.

„Heel goed”, twitterde CDA-kamerlid Martijn van Helvert woensdagmiddag op het bericht dat er een nieuwe gezant komt. „Vrijheid van religie staat meer dan ooit onder druk in de wereld.”



De voorzitter van de EVP, het verband van christendemocraten in het Europees Parlement, Manfred Weber, toonde eveneens zijn tevredenheid. „We hebben er voor gestreden.”

Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) noemde het werk van een speciale gezant van de EU woensdag „van enorm belang voor de Europese Unie.” „Helaas worden er wereldwijd veel mensen vervolgd vanwege hun geloof.”