Toch drie doden bij schietpartij Straatsburg

Bij de schietpartij in Straatsburg zijn drie mensen omgekomen. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken Cristophe Castaner gezegd. Eerder werd op basis van politiebronnen gemeld dat er vier mensen waren omgekomen. Nog twaalf mensen liggen gewond in het ziekenhuis, van wie er zes ernstig gewond zijn.

Castaner heeft ook bevestigd dat de 29-jarige schutter nog altijd op de vlucht is. De nieuwswebsite Franceinfo.fr meldde dat hij een taxi heeft gestolen en daarin is gevlucht, maar dat is niet bevestigd door de politie of de minister. Meerdere Franse media meldden ook dat er een schietpartij tussen de man en de politie aan de gang was, maar dat is volgens de politie niet het geval.

De autoriteiten roepen inwoners van de regio op om binnen te blijven, omdat de man gewapend is en het niet bekend is waar hij zich bevindt. De minister heeft laten weten dat de grenzen streng worden beveiligd, om te voorkomen dat de schutter het land uit vlucht.

Woensdag blijft de kerstmarkt dicht, meldt de burgemeester van Straatsburg. Alle feestelijke activiteiten in de stad zijn ook afgelast.

Castaner overziet de zoekactie vanuit Straatsburg, waar hij dinsdagavond laat arriveerde.