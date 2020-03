De krachtige aardbeving afgelopen weekeinde in de Kroatische hoofdstad Zagreb heeft toch een leven gekost. Een 15-jarig meisje bezweek in het ziekenhuis aan de verwondingen die ze had opgelopen.

De beving had een kracht van 5,3. Het epicentrum lag 6 kilometer ten noorden van Zagreb op 10 kilometer diepte. De schok werd op de hele westelijke Balkan gevoeld. Het was de zwaarste aardbeving in Zagreb in 140 jaar.