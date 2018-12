Toch dode dieren door brand Chester

De brand die zaterdag woedde in een dierentuin in het noord-Engelse Chester, heeft toch aan een aantal dieren het leven gekost. Volgens de dierentuin is een onbekend aantal insecten, kikkers, vissen en vogels ten prooi gevallen aan de vlammen. Ze verbleven vlakbij de brandhaard.

De zoogdieren in het getroffen Monsoon Forest-verblijf, zoals makaken en orang-oetans, konden tijdig worden weggelokt met bananen en in veiligheid worden gebracht. De dierentuin noemt het „hartverscheurend” om dieren te verliezen, vooral omdat er veel tijd is gestoken in het fokken van deze „prachtige soorten”.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Na de brand meldden zich al meteen mensen die graag wilden bijdragen aan herstel van het afgebrande verblijf. De dierentuin zette daarop online een inzamelingsactie op touw. In 24 uur tijd hebben gulle gevers al bijna 100.000 pond (111.000 euro) gedoneerd.