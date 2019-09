Tob Cohen begraven in Kenia

De in Kenia vermoorde Tob Cohen is op de kleine joodse begraafplaats van Nairobi begraven. Zijn broer Bernard, enkele vrienden, ambassadepersoneel en Keniaanse functionarissen, onder wie familie van de president van het land, waren bij de korte joodse plechtigheid. Ook zijn van de moord verdachte weduwe Sarah Wairimu was in het zwart gekleed bij de begrafenis.

Zij weerspreekt elke betrokkenheid bij de moord en zit sinds eind vorige maand vast. Ze kreeg van justitie toestemming onder bewaking de gevangenis te verlaten en aanwezig te zijn. Ze moet donderdag weer voor de rechter verschijnen, waarschijnlijk met een man die eveneens hoofdverdachte is.

Cohen lag in een vechtscheiding met zijn echtgenote. Hij verdween op 19 of 20 juli. Volgens Wairimu was hij psychische hulp gaan zoeken in het buitenland. De politie vertrouwde dit niet en pakte de vrouw op. Het lichaam van Cohen is pas 13 september in een afgedekte oude watertank achter het huis van Cohen en Wairimu in Nairobi gevonden. Dat was volgens Keniaanse media op aanwijzingen van de toen net aangehouden andere hoofdverdachte.