Tirol jaagt chauffeurs terug de snelweg op

De politie in de Oostenrijkse deelstaat Tirol stuurt dit weekeinde massaal automobilisten terug de snelweg op die via sluipwegen tol en files willen ontwijken. In een gebied bij de stad Innsbruck is een verbod ingevoerd voor doorreizende automobilisten om via provinciale wegen te rijden.

Dat verbod is ingevoerd om de verkeersdrukte in de dorpjes langs die routes weg te nemen. Alleen bewoners van het gebied, bestemmingsverkeer of toeristen die daar een adres hebben mogen de snelweg af. Bij Innsbruck loop onder andere de belangrijke Brenner Autobahn richting Italië. Zaterdag en zondag werden honderden automobilisten terug de snelweg op geleid.

Het afslagverbod is een doorn in het oog van Duitsland en met name de aan Oostenrijk grenzende deelstaat Beieren dat met juridische stappen dreigt.