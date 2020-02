Timmermans waarschuwt voor samenwerking met Duitse AfD

Samenwerking tussen democratische partijen en de Duitse AfD is een „no go”, vindt Frans Timmermans. „AfD is echt een hele nare club, die zonder enige reserve ook het nationaalsocialisme omarmt”, zegt de vicevoorzitter van de Europese Commissie in gesprek met de NOS.

In de Duitse deelstaat Thüringen ontstond vorige week een politieke crisis nadat de liberaal Thomas Kemmerich tot regiopremier werd verkozen met steun van onder meer de christendemocratische CDU en Alternative für Deutschland (AfD). Na veel ophef kondigde hij aan te vertrekken.

Over Forum voor Democratie, waarmee CDA en VVD in Brabant proberen een college te vormen, is Timmermans ook kritisch. Maar hij wil die partij niet vergelijken met AfD. Wel is hij van mening dat als partijen de scheiding der machten aanvallen of „hele bevolkingsgroepen” wegzetten, de basis ontbreekt voor samenwerking met democratische partijen. „Maar dat moet iedereen zelf bepalen. Ik zou het in ieder geval niet doen.”

Timmermans trekt een vergelijking met zijn eigen PvdA, waarvan sommige leden in het verleden samenwerking met communisten bepleitten. „Je ziet nu hetzelfde probleem massaal op rechts ontstaan. Conservatieve partijen die zien dat extreemrechtse partijen overal opkomen, die niet goed weten hoe ze zich daartoe moeten verhouden. „Bezint eer ge begint”, is zijn advies aan hen over eventuele samenwerking.