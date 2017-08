Timmermans waarschuwt voor nationalisme

Extremisme, nationalisme, xenofobie en haat zijn nog altijd niet verdwenen van het Europese toneel. In de Europese Unie is echter geen plaats voor onderdrukking, intolerantie en extremisme, stelt de Europese Commissie woensdag, op de Europese dag ter herdenking van de slachtoffers van totalitaire en autoritaire regimes.

„We staan pal achter de democratie, de rechtsstaat en de fundamentele rechten, zowel in Europa als wereldwijd” schrijven de EU-commissarissen Frans Timmermans (Rechtsstaat) en Vera Jourova (Justitie) in een verklaring.

Op 23 augustus 1939 ondertekenden nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie het Molotov-Ribbentroppact, dat het begin markeerde van een van de donkerste periodes van de recente geschiedenis van ons continent, brengt het duo in herinnering. „Totalitaire regimes perkten vrijheden in en maakten miljoenen burgers slachtoffer van hun ideologie. We moeten de herinnering aan de verschrikkingen uit het verleden levend houden. Dat geeft ons kennis en kracht om degenen die deze ideologieën nieuw leven willen inblazen te verwerpen.”