Timmermans verhoogt druk op Hongarije

BRUSSEL (ANP ). Frans Timmermans verhoogt de juridische druk op Hongarije vanwege een wet die buitenlandse maatschappelijke organisaties treft. De vicevoorzitter van de Europese Commissie geeft het land een maand de tijd om de wet in lijn met EU-wetgeving te brengen. Gebeurt dat niet, dan stapt de commissie naar het Europees Hof van Justitie.

In juli vroeg Timmermans opheldering over de wet die in juni werd ingevoerd. Daarin worden niet-gouvermentele organisaties (ngo’s) die jaarlijks meer dan 24.000 euro buitenlandse financiering ontvangen verplicht zich te registreren. Het gaat om mensenrechtenorganisaties als Amnesty International.

Bovendien moeten ze zichzelf in al hun publicaties, op hun websites en in hun persmateriaal bekendmaken als „door buitenland gesteunde organisatie”. Ook zijn ze verplicht informatie te geven aan de Hongaarse autoriteiten over hun geldschieters. Doen ze dat niet, dan dreigen sancties.

Volgens de commissie worden buitenlandse organisaties door de wet gediscrimineerd. Hongarije schendt het recht van vereniging en vrij kapitaalverkeer. Ook heeft Timmermans zorgen over de gegevensbescherming van de donateurs.

De Hongaarse regering heeft vorige maand wel geantwoord op het verzoek uit Brussel om toelichting op de wet maar die neemt de zorgen van de commissie niet weg, verklaart ze. Timmermans noemde de ngo’s eerder „het hart van onze democratie” en vindt dat „hun werk niet beperkt moet worden.”