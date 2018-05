Timmermans hoopt op oplossing Poolse kwestie

In de gesprekken tussen Polen en de Europese Commissie over de rechtsstaat is de laatste weken enige vooruitgang geboekt, maar het belangrijkste probleem, de politieke controle over de rechtspraak, is nog onopgelost. Vicevoorzitter Frans Timmermans zei dat maandag na overleg met de EU-ministers voor Europese Zaken. Hij bracht in december het zwaarste instrument (artikel 7) in stelling, waardoor Polen zijn stemrecht in de EU zou kunnen verliezen.

„Deze dialoog kan niet oneindig doorgaan, er moeten een keer conclusies komen. Ik hoop dat we de komende paar weken tot oplossingen kunnen komen. Niet alleen door te praten, maar door concrete stappen”, aldus Timmermans. De Poolse rechtsstaat staat volgens de Nederlander nog altijd onder dreiging.

De kwestie staat eind juni opnieuw op de agenda van de ministers, die volgens tijdelijk EU-voorzitter Bulgarije allen steun uitspraken voor het voortzetten van de dialoog. Als die niet naar tevredenheid verloopt, zullen de ministers een volgende stap moeten nemen. Timmermans wilde niet van een deadline spreken.