Timmermans: Ginsburg onvermoeibare strijder voor gelijkheid

EU-commissaris Frans Timmermans heeft Ruth Bader Ginsburg herdacht als een onvermoeibare strijder voor gelijkheid. Het 87-jarige lid van het Amerikaanse Hooggerechtshof overleed vrijdag aan de gevolgen van uitgezaaide alvleesklierkanker.

„Meedogenloze verdediger van de rechtsstaat, een van de scherpste juridische geesten die ooit in een rechtscollege heeft gezeten, en onvermoeibare strijder in de strijd voor gelijkheid, Ruth Bader Ginsburg verdient een plaats in het mondiale Pantheon van mensenrechtenkampioenen. Ik buig mijn hoofd in dankbaarheid”, schreef Timmermans op Twitter.