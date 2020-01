Timmermans en collega’s leggen eed af

De leden van de nieuwe Europese Commissie hebben maandag de eed afgelegd. In het het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg beloofden ze plechtig het EU-verdrag te zullen respecteren, onafhankelijk te werken in het belang van de EU en geen instructies van hun regeringen te volgen.

Eerste vicevoorzitter Frans Timmermans legde de eed af in het Nederlands. Ook voorzitter Ursula von der Leyen en andere commissieleden deden dat in hun eigen taal, gevolgd door een handtekening en applaus. „Vandaag beloven we onze gemeenschappelijke waarden te respecteren en beschermen”, aldus de Duitse. De eed vormt volgens haar ook een verbinding met de Europese burgers „om te werken aan een steeds hechtere toenadering tussen hen en de Europese instellingen en voor maximale transparantie.”

De 27-koppige Europese Commissie trad op 1 december aan, een maand later dan gepland. Het dagelijks bestuur van de EU heeft een mandaat van vijf jaar.