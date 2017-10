Timmermans: Catalonië intern Spaanse zaak

Het conflict tussen Catalonië en de Spaanse regering is een zaak van Spanje zelf. „Het is tijd om te praten en een uitweg uit de impasse te vinden. Geweld lost nooit iets op in de politiek.”

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans zei dat woensdag in een debat met het Europees Parlement. Diverse leden vinden dat de Europese Commissie moet bemiddelen. „Dit is een interne zaak van Spanje. De echte antwoorden moeten komen van de betrokkenen: de 46 miljoen Spanjaarden” aldus Timmermans.

De Spaanse politie greep zondag hardhandig in bij het referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië. De Spaanse constitutionele rechter had dat onwettig verklaard. Timmermans noemde het „fundamenteel” dat grondwetten in de EU worden gerespecteerd.

De beelden met het geweld noemde Timmermans „bedroevend”. Hij stelde dat om de rechtsstaat overeind te houden „proportioneel geweld” soms gerechtvaardigd is. Of dat zondag het geval was liet hij in het midden.