Timmermans bezorgd over Roemeense rechtsstaat

De Europese Commissie is bezorgd over de onafhankelijkheid van de rechtspraak en de corruptiebestrijding in Roemenië. Voorzitter Juncker en zijn rechterhand Frans Timmermans roepen het parlement in Boekarest daarom op zijn koers te heroverwegen.

Het parlement ging vorige maand akkoord met maatregelen die de rechtsstaat zouden ondermijnen. Verdere terugval dreigt, reden voor het dagelijks EU-bestuur aanpassingen in de (straf)wet „grondig” onder de loep te nemen die gevolgen hebben voor de bestrijding van corruptie en belangenverstrengeling.

Roemenië staat sinds de toetreding tot de EU in 2007 onder speciaal toezicht en krijgt jaarlijks aanbevelingen van Brussel. Met het laatste rapport van november is weinig gedaan, constateert de commissie. Vorig jaar betoogden tienduizenden Roemenen tegen plannen van de regering om het strafrecht tegen corruptie te versoepelen.

De Europese Commissie heeft eerder procedures geopend tegen Polen en Hongarije vanwege problemen met de rechtsstaat in die landen.