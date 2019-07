Timmerman aangezien voor topcrimineel

Een Eritreeër die was aangezien voor een beruchte mensensmokkelaar, is volgens de rechter toch iemand anders. Een Italiaanse rechtbank oordeelde na een proces van 21 maanden dat de foute man is opgepakt.

Timmerman Medhanie Tesfamariam Berhe was in 2016 gearresteerd in Soedan en later uitgeleverd aan Italië. De autoriteiten dachten Medhanie Yehdego Mered in handen te hebben. Hij staat bekend als „De Generaal” en wordt verdacht van betrokkenheid bij grootschalige mensensmokkel.

Berhe hield zelf vol dat sprake was van een misverstand. De rechtbank in Palermo geloofde hem, maar legde de Eritreeër alsnog een gevangenisstraf van vijf jaar op. Dat had te maken met zijn betrokkenheid bij illegale migratie. Hij komt onmiddellijk vrij omdat hij al jaren achter de tralies heeft gezeten.

Vrienden van Berhe juichten op de publieke tribune toen het vonnis werd uitgesproken. Zijn zus huilde van vreugde.