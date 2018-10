Time Warner-gebouw in New York ontruimd

Het hele Time Warner-gebouw in New York is woensdag geëvacueerd nadat een verdacht pakket was gevonden in de postkamer van CNN, aldus de politie van New York. Nieuwszender CNN moest daardoor de uitzending provisorisch buiten op straat voortzetten.

Het was niet meteen duidelijk of het pakket in de postkamer van CNN leek op verdachte pakketjes die naar het Witte Huis werden gestuurd, en de huizen van voormalig president Barack Obama en de Democratische presidentskandidaat Hillary Clinton.

Het Time Warner Center bestaat uit twee 230 meter hoge glimmende torens met scherpe hoeken. Het gebouw telt 55 verdiepingen en heeft uitzicht op Central Park.

In het gebouw bevinden zich behalve de studio’s van nieuwszender CNN onder meer ook restaurants, luxe appartementen en een winkelcentrum. Bezoekers kunnen in het gebouw parkeren en er is zelfs een metrostation. De totale oppervlakte is 260.000 vierkante meter.

De twee torens zijn ontworpen door David Childs en Mustafa Kemal Abadan. De bouw begon in 2000 en was vier jaar later klaar.