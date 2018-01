Time komt met top 100 selfie-steden

Makati City, het financiële centrum van de Filipijnen, is de selfie-stad van de wereld. Althans, volgens het Amerikaanse weekblad Time, dat 400.000 selfies op Instagram combineerde met geografische coördinaten. In de top 100 staat Amsterdam op plek 28 en Utrecht op plaats 70.

Time becijferde dat in Makati City per 100.000 mensen 258 selfie-makers wonen; in Manhattan (VS) zijn dat er 202 en in Miami (VS) 155. Volgens het blad wonen er in Amsterdam 64 selfie-nemers op de 100.000 en in Utrecht 38.

Helemaal onderaan staat Nice (Frankrijk), met maar 30 selfie-makers per 100.000 mensen.