Rex Tillerson gaat begin volgende maand (1-7 februari) op bezoek bij collega’s in Latijns-Amerika om vooral te praten over de crisis in Venezuela. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken begint in Austin, Texas aan zijn trip en doet achtereenvolgens Mexico-Stad, Argentinië (Bariloche en Buenos Aires), Peru (Lima), Colombia (Bogotá) en Jamaica (Kingston) aan. Dat heeft woordvoerster Heather Nauert van het departement vrijdag bekendgemaakt.