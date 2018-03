Tillerson neemt afscheid van ambtenaren

Rex Tillerson heeft donderdag afscheid genomen van zijn ambtenaren op het departement van Buitenlandse Zaken. De ontslagen minister liet in een korte toespraak weten Washington vaak een laag-bij-de-grondse stad te vinden. „Maar je hoeft er niet voor te kiezen daarvan deel uit te maken”, zei Tillerson tegen zijn stafleden. Volgens CNN werden zijn opmerkingen ontvangen met applaus en gelach.

„Ieder van ons kan zelf uitmaken met wie hij omgaat, hoe hij behandeld wil worden en op welke manier hij anderen behandelt”, voegde hij eraan toe. De naam Donald Trump viel geen enkele keer. Tillerson riep het BZ-personeel op toch vooral de integriteit te bewaren. „Dat hoort bij jullie. Alleen jullie kunnen het verkwanselen of toelaten dat eraan wordt getornd”.

Voor Tillerson was het de laatste werkdag in Washington. Formeel vertrekt hij op 31 maart om plaats te maken voor CIA-directeur Mike Pompeo. President Trump stuurde hem vorige week via een tweet de laan uit.