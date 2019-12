Tijger doodt koffieboer in Indonesië

Een tijger heeft een koffieboer gedood op het Indonesische eiland Sumatra bij de stad Pagar Alam. Het lichaam van de boer werd gevonden op zijn plantage. Niet ver daarvandaan is een tijger gezien.

De man was al een aantal dagen niet thuisgekomen, maar zijn familie ging er in eerste instantie van uit dat hij in zijn hut op de koffieplantage verbleef. Uiteindelijk begonnen ze zich toch zorgen te maken en schakelden ze de politie in.

Mensen in Pagar Alam wordt afgeraden om het bos in te gaan met tijgers zo dicht bij de randen van het woud.

In hetzelfde deel van Zuid-Sumatra kwam vorige maand ook al een koffieboer om het leven door een tijgeraanval.

In de regio zijn dit jaar vijf mensen aangevallen door tijgers. De Sumatraanse tijger wordt met uitsterven bedreigd. Er zouden er nog vierhonderd van in het wild leven.