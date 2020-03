Tijdje zonder school in Spanje wel fijn

Niet alleen in Nederland zijn de scholen gesloten, maar ook in andere Europese landen. Hoe pakken ze daar het onderwijs op? Korte impressie uit Spanje.

Donderdagmiddag half vijf. Juichend rennen de kinderen van de basisschool in Sant Climent (Barcelona) de school uit. Hoera, twee weken extra vakantie!

De Catalaanse regering –de regio’s zijn in Spanje verantwoordelijk voor onderwijs en gezondheidszorg– heeft alle scholen gesloten om de verspreiding van covid-19 tegen te gaan. Om te beginnen voor twee weken.

Sinds vorige week vrijdag zitten Miquel (9) en zijn klasgenoten van de school in Sant Climent thuis. Aan de ene kant vindt hij dat jammer. „Op school zie ik mijn vriendjes en leer ik dingen”, zegt hij. Maar tegelijk vindt Miquel een tijdje zonder school wel fijn. Met zijn klasgenoten speelt hij via internet spelletjes, en met zijn ouders basketbal op de playstation. Echt basketbal spelen, zijn grote passie, moet hij nu even vergeten.

Toch verveelt hij zich nog niet. Het scheelt natuurlijk dat zijn moeder, die een reisbureau heeft, ook gedwongen thuiszit. Bovendien heeft Miquel huiswerk meegekregen voor de komende weken.

In Catalonië moeten anderhalf miljoen scholieren, studenten en leerkrachten thuiszitten. De regioregering besloot dat toen er 300 coronabesmettingen waren geregistreerd. Twee dagen eerder had de regio Madrid hetzelfde gedaan. Alleen telde Madrid op dat moment al ruim 1000 besmettingen. De hoofdstedelijke regio is verreweg de grootste infectiehaard in Spanje.

Maandagochtend trad de alarmtoestand in werking. Je mag alleen nog de straat op om eerste levensbehoeften te kopen. Of om naar je werk te gaan. Want dat moet volgens de regering nog kunnen. Maandagnacht kende het virus opeens wél grenzen: de Spaanse landsgrenzen gaan dicht voor personenverkeer.