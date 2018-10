Tijdelijk verbod op rooien in bos van Hambach

De rechtbank in Münster heeft een tijdelijk verbod afgekondigd op het rooien van bomen in het bos van Hambach. De Duitse bond voor natuur- en milieubescherming BUND had in een kort geding om het rooiverbod gevraagd.

Milieuactivisten zijn fel gekant tegen het rooien van grote delen van het bos van Hambach ten behoeve van de steenkoolwinning. Milieugroepen hadden komende zaterdag in Aken willen betogen tegen het neerhalen van de bomen, maar de politie heeft dat uit veiligheidsoverwegingen verboden.