Tigray-troepen: oorlog in Ethiopië is nog niet voorbij

De oorlog in Ethiopië is nog niet voorbij. Dat zegt de leider van het Tigray Volksbevrijdingsfront (TPLF). In de buurt van Mekelle, de hoofdstad van de opstandige regio Tigray, zijn volgens hem nog altijd gevechten gaande. Zaterdag verklaarde de regering juist dat de militaire operaties in het gebied zijn beëindigd, na de inname van Mekelle door de regeringstroepen.

„Ik ben vlakbij Mekelle in Tigray en vecht tegen de indringers,” liet TPLF-leider Debretsion Gebremichaelde in een sms aan persbureau Reuters weten. De Ethiopische regering verwerpt de uitspraken. „Het reageren op de vele waanideeën van een uiteenvallende criminele kliek die irrelevant is geworden, is niet onze focus.”

Omdat telefoon- en internetverbindingen in Tigray grotendeels platliggen, is het moeilijk na te gaan wat er precies gaande is in en rond de stad. Premier Abiy Ahmed liet aan het parlement weten dat zijn troepen geen burgerslachtoffers hadden gemaakt en de stad Mekelle beschermen tegen schade.

Sinds augustus is de regering in conflict met de TPLF over het al of niet houden van verkiezingen. Op 4 november werd een basis van het federale leger in Mekelle aangevallen. Door de strijd zijn tienduizenden mensen gevlucht. Er zijn naar schatting meer dan duizend burgers en militairen omgekomen.

Tigray is het noordelijke deel van federaal Ethiopië. De Tigrayers vormen circa 6 procent van de bevolking, maar domineerden het land 27 jaar lang met hun Tigray Volksbevrijdingsfront. Dat was de voornaamste guerrillabeweging die in 1991 de communistische dictatuur ten val bracht. In 2018 verloren ze hun greep en kwam de huidige premier Abiy Ahmed aan de macht.