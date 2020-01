Tientallen zware criminelen ontsnappen uit gevangenis in Paraguay

Zeker 75 gevangenen, onder wie leden van de machtige Braziliaanse criminele organisatie PCC (Primeiro Comando da Capital), zijn zondag ontsnapt uit een Paraguayaanse gevangenis in de stad Pedro Juan Caballero, pal aan de Braziliaanse grens.

In een van de cellen werd een grote tunnel ontdekt. Maar de autoriteiten houden er rekening mee dat die enkel gegraven is om te verhullen dat bewakers de gevangenen door de voordeur naar buiten lieten wandelen, zei de Paraguayaanse minister van Binnenlandse Zaken Euclides Acevedo in een reactie. Vijf cipiers zijn gearresteerd vanwege de ontsnapping, de gevangenisdirecteur is ontslagen.

Onder de gevangenen zijn zware criminelen. De PCC beheerst de drugshandel in São Paulo en breidde de afgelopen jaren zijn aanwezigheid uit naar andere landen, waaronder Paraguay.

De grensregio waar de gevangenis staat, wordt als doorvoerpunt van drugsverkeer door dergelijke criminele organisaties beschouwd. De Paraguayaanse overheid vermoedt dat de ontsnapte gevangen zich nog in het gebied bevinden.