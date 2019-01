Tientallen vermoord in stammentwist Mali

Gewapende krijgers hebben het het centrale deel van Mali in een dorp 37 burgers vermoord. De autoriteiten in de hoofdstad Bamako meldden dat de slachtpartij dinsdagochtend is aangericht door een gewapende groep krijgers in het dorp Koulogan, circa 460 kilometer ten noordoosten van Bamako. De aanvallers kozen leden van de stam Peul als doelwit.

Er zijn bij de aanval meerdere gewonden gevallen en woningen in brand gestoken. De afgelopen jaren zijn er honderden doden gevallen bij gewelddadige conflicten tussen verschillende bevolkingsgroepen in het arme Sahelland. Volgens cijfers van de VN zijn er bijvoorbeeld in deze regio in 2018 vijfhonderd doden gevallen bij strijd tussen leden van de Peul, vooral veehouders, en de Dogan, veelal landbouwers. Het geweld is in de afgelopen zes jaar aangewakkerd door de komst van jihadisten van buiten de regio.