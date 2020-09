Tientallen vermisten na verdwijning vrachtschip bij Japan

De Japanse kustwacht is nog op zoek naar tientallen opvarenden van een vrachtschip dat vermoedelijk is gezonken tijdens een zware storm. Reddingswerkers hebben slechts één van de meer dan 40 opvarenden uit zee kunnen redden.

De Gulf Livestock 1 vervoerde bijna 6000 koeien van Nieuw-Zeeland naar China. De bemanning verstuurde een noodsignaal toen het schip in de problemen raakte op zo’n 185 kilometer ten westen van het eiland Amami Ōshima. Japan stuurde daarop reddingsboten en vliegtuigen naar het gebied.

De kustwacht heeft beeldmateriaal vrijgegeven van de redding van een 45-jarige officier, een man uit de Filipijnen. Hij dreef tijdens noodweer in een oranje reddingsvest op zee. Op beelden is te zien dat de drenkeling om water vraagt en de hulpverleners bedankt. „Ben ik de enige? Is er niemand anders?”, vraagt hij later.

De man vertelde zijn redders dat hij overboord was gesprongen. Er was volgens hem sprake van motorproblemen aan boord van het schip. Dat zou vervolgens zijn omgeslagen en gezonken, maar het is nog onduidelijk waar en wanneer dat precies gebeurde. De drenkeling verklaarde dat hij geen andere overlevenden heeft gezien.

De kustwacht speurt met drie boten, vijf vliegtuigen en duikers naar overlevenden. De meeste bemanningsleden komen uit de Filipijnen, maar er waren ook Nieuw-Zeelanders en Australiërs aan boord.