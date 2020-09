‘Tientallen uitgedroogde nijlpaarden dreigen om te komen’

Tientallen nijlpaarden in Namibië dreigen om te komen van de honger en dorst. De dieren bevinden zich in een bijna uitgedroogde plas in een natuurreservaat in het uiterste noordoosten van het land.

De plas krijgt normaliter zijn water van een nabijgelegen rivier, maar door aanhoudende droogte dreigt de plas helemaal leeg te raken, meldt Daily News, dat met de manager van een natuurcamping in de buurt sprak. Hij zegt dat de nijlpaarden al maanden bij de plas vastzitten. Volgens hem gaat het om meer dan veertig beesten.

De camping heeft de natuurbeheerders geholpen water naar de plas te pompen om te voorkomen dat ze uitdrogen. Dat heeft tot nog toe geholpen, zegt de manager, maar volgens hem raakt het geld om de pomp gaande te houden op. Ook zegt hij dat een nijlpaardkalf inmiddels al bezweken is.

Namibië staat bekend om zijn grote natuurreservaten. Een woordvoerder van het Namibische milieuministerie zegt op de hoogte te zijn van de situatie. Maar hij wist niet dat de nijlpaarden op het punt van omvallen stonden. „Nu we het weten, hebben we een team gestuurd om te onderzoeken wat de beste oplossing is.”