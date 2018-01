„Tientallen schedels gevonden in Mexico”

De Mexicaanse autoriteiten hebben tientallen menselijke schedels gevonden in het westen van het land. „Tot dusver zijn 33 schedels aangetroffen. Allemaal in hetzelfde gebied”, zei een overheidsfunctionaris uit deelstaat Nayarit, die anoniem wilde blijven.

De menselijke resten lagen volgens de bron begraven in drie ondiepe graven. De autoriteiten sluiten niet uit dat nog meer lichaamsdelen worden aangetroffen. Het onderzoek is al enkele dagen gaande. Het is nog onduidelijk van wie de stoffelijke resten zijn.

Het komt vaker voor dat massagraven worden aangetroffen in Mexico, waar rivaliserende criminele organisaties elkaar met veel geweld bestrijden.