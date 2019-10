Tientallen parachutisten VS landen in bomen

Bij een nachtelijke oefening in Mississippi voor parachutisten van het Amerikaanse leger zijn meer dan twintig gewonden gevallen. De oefening was circa 150 kilometer ten noordoosten van New Orleans met meer dan tachtig parachutisten en drie vliegtuigen.

Volgens Amerikaanse media kwamen door nog onbekende oorzaak een heleboel parachutisten op de verkeerde plek terecht en landden zij in bomen. Zeven moesten met spoed worden bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht. Vijftien anderen konden ter plaatse aan hun verwondingen worden behandeld.