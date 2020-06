Tientallen nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in Peking

Tientallen mensen hebben in de Chinese hoofdstad Peking positief getest op het coronavirus. De autoriteiten hebben vergaande maatregelen genomen om verdere verspreiding van het besmettelijke virus te voorkomen, waaronder het afsluiten van buurten.

De metropool leek de afgelopen tijd virusvrij te zijn, maar daar kwam enkele dagen geleden verandering in. Toen maakten de autoriteiten bekend dat voor het eerst in bijna twee maanden weer een coronabesmetting was vastgesteld. Het ging om een 52-jarige man die koorts had en medische hulp zocht.

De zieke man had recentelijk de Xinfadi-marktplaats bezocht. Sindsdien zijn meer nieuwe besmettingen vastgesteld en gelinkt aan die markt. Daar worden dagelijkse enorme hoeveelheden levensmiddelen verhandeld, zoals groenten, fruit en zeevruchten. De markt is vanwege de uitbraak inmiddels gesloten.

De autoriteiten laten nu uit voorzorg duizenden mensen testen. Ze maakten zaterdag bekend dat al 45 asymptomatische gevallen zijn ontdekt. Het gaat dan om mensen die het virus hebben, maar geen ziekteverschijnselen lijken te vertonen.

Inwoners van elf buurten in de omgeving van de markt hebben inmiddels opdracht gekregen om binnen te blijven. Er zijn bewakers neergezet om daar toezicht op te houden. Ook zijn sportevenementen afgeblazen, worden toeristen uit andere delen van het land geweerd en is het plan om maandag scholen te heropenen uitgesteld.