Tientallen militanten gedood in de Sinaï

Egyptische veiligheidstroepen hebben bijna vijftig „zeer gevaarlijke” islamitische extremisten gedood tijdens vuurgevechten in de noordelijke Sinaï, zei het leger maandag.

De strijdkrachten zeggen dat al enkele honderden militanten zijn gedood sinds het in februari 2018 een grote campagne begon, die gericht is op het overwinnen van Islamitische Staat of verwante jihadistische groepen in de Sinaï.

„In de afgelopen periode” heeft de campagne geleid tot „de eliminatie van zeer gevaarlijke leden van terroristische elementen tijdens vuurgevechten in het noorden en midden van de Sinaï”, zei het leger in een video-opname, zonder nader te specificeren op welke datum of welke locaties.

Ook werden ongeveer honderd verdachten gearresteerd, meer dan tweehonderd explosieven gevonden en meer dan dertig auto’s en scooters in beslag genomen of vernietigd.

Mensenrechtenorganisaties hebben Egypte beschuldigd van buitengerechtelijke executies en van het berechten van burgers in militaire rechtbanken als onderdeel van het harde optreden. President Abdel Fattah al-Sisi heeft gezegd dat krachtige maatregelen nodig zijn om Egypte te stabiliseren na de onrust die volgde op de opstand van het land in 2011.