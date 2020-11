Tientallen mijnwerkers vast na instorten mijn in Zimbabwe

Ongeveer veertig mijnwerkers zitten ondergronds vast in het noordoosten van Zimbabwe nadat een schacht in een niet meer gebruikte goudmijn was ingestort, zei de mijnwerkersfederatie van het land.

De ramp gebeurde woensdag laat in de stad Bindura, ongeveer 70 kilometer ten noorden van de hoofdstad Harare, zei Wellington Takavarasha, hoofd van de Zimbabwe Miners Federation donderdag.

Journalisten waren getuige van reddingswerkers die water uit een ondergelopen hoofdschacht pompten in de hoop een doorgang te openen voor de mijnwerkers.

Takavarasha vertelde tegen persbureau AFP dat de kompels aan het werk waren in de niet meer gebruikte Ran Gold Mine toen een schacht instortte.

Zes mijnwerkers konden er nog uit gehaald worden en zijn naar een ziekenhuis gebracht. „Degenen die werden gered zeiden dat er ongeveer veertig mensen in de mijnschacht waren op het moment van het incident”, zei Takavarasha.

Terwijl reddingswerkers bezig waren, verzamelden honderden mensen zich op de heuvels in de buurt van het mijngebied. Dat is bezaaid met gaten en spleten die mijnwerkers graven om erts te winnen.

Uitvaartbedrijven sloegen tenten op op het terrein.