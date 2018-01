„Tientallen migranten op zee verdronken”

Voor de kust van Libië is dinsdag een boot met vluchtelingen gezonken. De Libische kustwacht heeft zestien opvarenden gered, vijftig anderen zijn vermoedelijk verdronken.

De kustwacht heeft in totaal zo’n driehonderd migranten opgehaald. Die probeerden met drie boten vanuit het Noord-Afrikaanse land Europa te bereiken. Een van de boten verging in de Middellandse Zee, die daarvoor met zeventig mensen zou zijn vertrokken vanuit Khoms. De andere twee boten voeren volgens de overlevenden uit in Zawiya. De kustwacht heeft de vluchtelingen teruggebracht naar een marinebasis in Tripoli.

Zondag en zaterdag pikten de Libische en Italiaanse kustwacht honderden migranten op uit bootjes. Ook toen werden tientallen opvarenden vermist.