Tientallen migranten ontsnappen uit vrachtwagen in Oostenrijk

Ongeveer veertig migranten die zonder ventilatie in een vrachtwagen werden gepropt, hebben een reis van Roemenië naar Oostenrijk ternauwernood overleefd.

De Syrische, Irakese en Turkse migranten, onder wie zes kinderen, konden ontsnappen nadat ze de chauffeur hadden gealarmeerd ter hoogte van Bruck an der Leitha, een stad in de buurt van Wenen, zei de Oostenrijkse politie.

„Getuigen meldden dat ze vreesden voor hun leven en kampten met zuurstofgebrek”, zei de politie in een verklaring, eraan toevoegend dat veel mensen tijdens de reis tijdelijk waren flauwgevallen.

De politie heeft 38 mensen aangehouden. De migranten meldden dat in totaal 43 personen in Roemenië aan boord waren gegaan van de vrachtwagen, wat suggereert dat sommigen van hen mogelijk zijn ontkomen aan arrestatie door de Oostenrijkse autoriteiten. De Turkse vrachtwagenchauffeur is in hechtenis genomen.

De gesmokkelde migranten vertelden de politie dat ze eerst via verschillende routes vanuit Turkije naar Roemenië waren gereisd. Mensensmokkelaars hadden hen elk tussen de 6000 en 8000 euro in rekening gebracht.

De zaak roept herinneringen op aan een vrachtwagenincident in 2015, toen 71 dode gesmokkelde migranten werden ontdekt in een truck die was achtergelaten langs een snelweg nabij Bruck an der Leitha.