Tientallen migranten onderschept op het Kanaal

De Britse autoriteiten hebben tientallen migranten gered op het Kanaal. Het ministerie van Binnenlandse Zaken laat weten dat 37 mensen van vier bootjes zijn gehaald, bericht Sky News. Zij zijn overgebracht naar Dover.

De Britse Border Force, de dienst die de grens bewaakt, houdt met meerdere schepen een oogje in het zeil in de zeestraat. De onderschepte migranten voeren met hun bootjes richting het Verenigd Koninkrijk. Ze verklaarden afkomstig te zijn uit landen als Iran, Koeweit en Ivoorkust.

Dergelijke oversteekpogingen zijn de Britse autoriteiten een doorn in het oog. „Het Kanaal oversteken in een klein bootje is enorm risicovol”, zegt een woordvoerder van het ministerie. „De criminele bendes die hierachter zitten zijn meedogenloos en geven niets om het verlies van mensenlevens.”

Politicus Charlie Elphicke, die het kiesdistrict waar Dover onder valt vertegenwoordigt in het parlement, zegt dat steeds meer mensen op kleine bootjes oversteken vanuit Frankrijk. „Het is duidelijk dat we snel afstevenen op een zomer vol chaos.”